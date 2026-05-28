Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В театре в Махачкале произошел пожар

МЧС Дагестана: возгорание произошло в здании театра в Махачкале
Виталий Аньков/РИА Новости

В театре в Махачкале произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Дагестана.

«В экстренную службу «112» поступило сообщение о пожаре в Русском драматическом театре в Махачкале. К месту происшествия направлены силы и средства по повышенному рангу сложности. В данный момент проводится разведка», — рассказали в ведомстве.

По последним данным, площадь пожара — 50 «квадратов». Предположительно, горит цех реквизита.

Администрация театра на момент публикации не комментировала данные о происшествии. Других подробностей также пока нет.

Республиканский Русский драматический театр им. М.Горького – первый профессиональный театр республики. Он был открыт в октябре 1924 года.

Накануне в Москве загорелась электрощитовая в торговом центре (ТЦ) на Большой Семеновской улице. О нем сообщал Telegram-канал «360 ЧП». Данные о том, что сотрудники МЧС спасли 15 человек, не подтвердились. В ведомстве заявили, что посетители и персонал покинули ТЦ самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мужчина поджег пятиэтажку, когда пытался поймать таракана.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!