В театре в Махачкале произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Дагестана.

«В экстренную службу «112» поступило сообщение о пожаре в Русском драматическом театре в Махачкале. К месту происшествия направлены силы и средства по повышенному рангу сложности. В данный момент проводится разведка», — рассказали в ведомстве.

По последним данным, площадь пожара — 50 «квадратов». Предположительно, горит цех реквизита.

Администрация театра на момент публикации не комментировала данные о происшествии. Других подробностей также пока нет.

Республиканский Русский драматический театр им. М.Горького – первый профессиональный театр республики. Он был открыт в октябре 1924 года.

