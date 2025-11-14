Познакомился с девушкой, купил бензин: как школьник поджег кинозал в Москве

Школьник, устроивший поджог в кинотеатре торгового центра «Авиапарк» в Москве, заявил, что действовал под давлением неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Ранее «девушка», с которой познакомился в сети подросток, выманила у него геолокацию, после чего его обвинили в поддержке Украины. Юношу убедили купить бензин и поджечь кинозал. В результате инцидента никто не пострадал, а пожар быстро потушили.

Школьник, совершивший поджог кинозала в торговом центре «Авиапарк» в Москве, утверждает, что якобы действовал по указанию сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«После знакомства в социальной сети с девушкой и направления ей своей геолокации для выбора места встречи с ним связался якобы правоохранитель, который сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

После этого он сфотографировал банковские карты родителей и пытался перевести неизвестным деньги.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщил, что незадолго до инцидента подросток не выходил на связь, хотя его активно искали родители. В это время он отправился на ближайшую заправку за бензином. Далее подросток, следуя указаниям неизвестных, отправился в ТЦ «Авиапарк».

Отец школьника сообщил, что он в этот день рано вернулся из школы под предлогом недомогания, после чего снова ушел из дома.

«По его словам, это спокойный ребенок, никогда не было вызовов к директору, учится хорошо», — пишет Baza. Каких-либо странностей в его поведении до этого родители не отмечали.

Поджог кинотеатра

Подросток совершил поджог кинозала торгового центра 13 ноября. По данным Telegram-канала SHOT, это случилось во время вечернего сеанса фильма «Голосовой помощник».

«Как рассказали очевидцы, никакого сигнала тревоги не было, о случившемся они узнали, когда вдруг во время просмотра выключились экраны, и зрители пошли в коридор узнавать, в чем дело», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В соцсетях были опубликованы кадры, на которых видны горящие сиденья в кинозале. Вскоре 16-летнего школьника задержали полицейские.

Очевидица пожара Татьяна рассказала «Газете.Ru», что с огнем справился один из посетителей, который воспользовался огнетушителем. По ее словам, когда они вышли из зала, школьник сидел в коридоре кинотеатра.

«Подросток сидел на креслах в коридоре, его рюкзак лежал рядом с раскиданными вещами. И стояли четыре сотрудника в черном, не знаю, из какой службы. Он был спокоен. Сидел на креслах, головой опирался на руки», — рассказала посетительница.

Проверка кинотеатров

После инцидента глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила главе МЧС России Александру Куренкову письмо с просьбой проверить кинотеатры, торгово-развлекательные центры и другие объекты на пожарную безопасность.

В письме Лантарова подчеркнула, что информация о том, что в кинозале «Авиапарка» не сработала пожарная сигнализация, вызывает тревогу.

«Эвакуация зрителей проводилась без включения сирен и официальных оповещений. Посетители покидали помещение самостоятельно, подвергая риску свою жизнь и здоровье. Это свидетельствует о возможных нарушениях требований пожарной безопасности, а также о ненадлежащем техническом состоянии противопожарных систем и недостаточной подготовленности персонала объекта к действиям в экстренной ситуации», — цитирует текст письма ТАСС.

Депутат подчеркнула, что это говорит о необходимости проведения масштабной внеплановой проверки всех кинотеатров, торгово-развлекательных центров и других общественных мест с массовым пребыванием людей.