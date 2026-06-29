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Общество

В Польше произошла массовая драка поляков с украинцами

Польская полиция: в Стараховицах подрались поляки и украинцы
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Стараховицах Свентокшиского воеводства подрались поляки и украинцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польскую полицию.

Отмечается, что в драке использовалось холодное оружие.

«Возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка, и один из участников <...> применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был ранен», — говорится в сообщении полиции.

Спасатели и полицейские обеспечили порядок и оказали помощь пострадавшему. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в драке или избиении». Виновным по данной статье может грозить от трех месяцев до 15 лет лишения свободы.

19 мая четверо поляков жестоко избили молодого украинца за то, что тот не смог спеть с ними польские песни.

В правоохранительных органах рассказали, что по факту избиения 20-летнего гражданина Украины уголовное расследование, в котором фигурируют признаки ксенофобии, ведет районная прокуратура Радом-Восток.

По данным полиции, по данному делу задержан 38-летний гражданин Польши, которому уже предъявили обвинение. Однако суд применил к нему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Ранее двое поляков напали с мачете на украинцев.

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