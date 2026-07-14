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Общество

Суд назначил штраф востоковеду Сулейманову

В Москве суд назначил штраф в 30 тыс. рублей востоковеду-иноагенту Сулейманову
Shutterstock

Московский суд оштрафовал востоковеда Руслана Сулейманова (признан в РФ иностранным агентом) по административной статье. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Тимирязевский районный суд города Москвы 14 июля 2026 года признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, Сулейманова Руслана Вахидовича», — говорится в публикации.

Из нее следует, что мужчина получил штраф в размере 30 тыс. рублей по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Минюст РФ включил Сулейманова в реестр иноагентов в октябре прошлого года. По данным ведомства, Сулейманов распространял недостоверную информацию о государственных решениях и политике в РФ, а также принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом и иностранным СМИ.

13 июля сообщалось, что журналистка Ольга Романова (признана в РФ иностранным агентом) стала фигуранткой уголовного дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Как рассказали в пресс-службе московской прокуратуры, Романова, которую дважды привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, продолжала за пределами России распространять в соцсети материалы без указания соответствующей маркировки.

Ранее журналистку Ксению Лученко (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) заочно арестовали.

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