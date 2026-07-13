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Общество

Российская журналистка попала под статью за нарушение закона об иноагентах

Против журналистки Романовой завели дело об уклонении от обязанностей иноагента
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Журналистка Ольга Романова (признана в РФ иностранным агентом) стала фигуранткой уголовного дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в мессенджере «Макс».

Установлено, что Романова, которую дважды привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, продолжала за пределами России распространять в соцсети материалы без указания соответствующей маркировки.

В сентябре 2025 года другая российская журналистка Ларина (настоящее имя — Оксана Баршева (признана в РФ иностранным агентом)) попала под статью об уклонении от обязанностей иностранного агента. В ноябре того же года министерство внутренних дел России объявило журналистку в международный розыск.

В марте 2014 года Оксана Баршева высказалась против вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Весной 2019 года она покинула Россию. В настоящее время проживает в Португалии. В сентябре 2023 года Минюст РФ включил журналистку в реестр иностранных агентов.

Ранее журналистку Лученко заочно арестовали.

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