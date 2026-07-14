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Общество

В России расширили возможности диспансеризации для ветеранов СВО

Минздрав РФ расширил диспансеризацию для ветеранов СВО, добавив психолога
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Российский Минздрав расширил возможности диспансеризации для ветеранов СВО, добавив психолога. Это следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

«При проведении диспансеризации гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, рекомендуется обеспечить консультирование медицинским психологом в день проведения первого этапа диспансеризации», — сказано в документе.

Из него также следует, что медорганизация будет проводить диспансеризацию ветерана СВО после получения информации о его прибытии в РФ.

В апреле этого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости добавить в программу первого этапа диспансеризации участников спецоперации консультацию с психологом.

До этого президент РФ Владимир Путин на открытии новых приемных отделений скорой помощи в российских регионах заявил, что Россия наращивает выпуск собственного медоборудования, превосходящего мировые образцы.

По его словам, модульные отделения заработают в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге и Симферополе. Путин также сообщил, что в настоящее время построено 12 модульных приемных отделений. До конца года в стране откроют 28 таких отделений, а всего до 2030 года их число вырастет до 99.

Ранее Путину показали бронированную машину скорой помощи для приграничных регионов РФ.

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