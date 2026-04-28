В России хотят включить прием психолога для бойцов СВО в диспансеризацию

Голикова поручила включить консультации с психологом для участников СВО в диспансеризацию

В России нужно в программу первого этапа диспансеризации участников спецоперации консультацию с психологом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Голикова провела заседание комиссии при президенте РФ по делам ветеранов, в ходе которого вице-премьер дала ряд поручений.

«Регионам обеспечить проведение консультирования медицинским психологом участников СВО в рамках первого этапа диспансеризации», — сказала она.

До этого президент РФ Владимир Путин на открытии новых приемных отделений скорой помощи в российских регионах заявил, что Россия наращивает выпуск собственного медоборудования, превосходящего мировые образцы.

По его словам, модульные отделения заработают в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге и Симферополе. Путин также сообщил, что в настоящее время построено 12 модульных приемных отделений (с учетом открытых 28 апреля). До конца года в стране откроют 28 таких отделений, а всего до 2030 года их число вырастет до 99.

Ранее Путину показали бронированную машину скорой помощи для приграничных регионов РФ.