Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф, где познакомился с новейшей техникой

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 апреля посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве, где ему представили образец бронированной машины скорой помощи, разработанной для работы в приграничных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Директор ФЦМК Алексей Осипов рассказал главе государства, что за последние два года в приграничных регионах из-за постоянных подрывов и атак украинских беспилотников пострадали 97 машин скорой помощи.

Образец новой бронемашины был разработан для защиты медицинского персонала. По словам Осипова, в скором будущем такие машины скорой помощи начнут работать на приграничных территориях.

У новой техники третий класс бронирования, этого хватает для выживания находящегося в салоне медиков. Эти машины уже были применены в действие, за два месяца их эксплуатации их атаковали пять раз, но никто не пострадал, рассказал директор ФЦМК.

В ходе посещения центра Путин также по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах России и проведет встречу с министром здравоохранения страны Михаилом Мурашко.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!