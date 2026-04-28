Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф, где познакомился с новейшей техникой

Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 апреля посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве, где ему представили образец бронированной машины скорой помощи, разработанной для работы в приграничных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Директор ФЦМК Алексей Осипов рассказал главе государства, что за последние два года в приграничных регионах из-за постоянных подрывов и атак украинских беспилотников пострадали 97 машин скорой помощи.

Образец новой бронемашины был разработан для защиты медицинского персонала. По словам Осипова, в скором будущем такие машины скорой помощи начнут работать на приграничных территориях.

У новой техники третий класс бронирования, этого хватает для выживания находящегося в салоне медиков. Эти машины уже были применены в действие, за два месяца их эксплуатации их атаковали пять раз, но никто не пострадал, рассказал директор ФЦМК.

В ходе посещения центра Путин также по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах России и проведет встречу с министром здравоохранения страны Михаилом Мурашко.

