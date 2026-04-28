Путин заявил, что Россия наращивает выпуск медоборудования, превосходящего мировые образцы

Россия наращивает выпуск собственного медоборудования, превосходящего мировые образцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии новых приемных отделений скорой помощи в российских регионах, информирует пресс-служба Кремля.

«Оборудование у нас все больше и больше производится в стране, причем самого передового оборудования, самого лучшего, не то что не уступающего мировым образцам, но и, на мой взгляд, даже превосходящего по многим параметрам», — сказал глава государства.

Модульные отделения заработают в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге и Симферополе. Путин также сообщил, что в настоящее время построено 12 модульных приемных отделений (с учетом открытых 28 апреля). До конца года в стране откроют 28 таких отделений, а всего до 2030 года их число вырастет до 99, рассказал президент.

28 апреля в России отмечают День работника скорой медицинской помощи. Владимир Путин сообщил, что в России действует 130 станций и более 1600 отделений скорой помощи, свыше 160 тысяч человек работают в этой сфере. Президент поздравил медиков и поблагодарил их за нелегкий труд, сопряженный с огромной ответственностью и запредельной нагрузкой.

Ранее Путину показали бронированную машину скорой помощи для приграничных регионов РФ.