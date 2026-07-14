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Общество

Закон о кириллице не отменит дорожный знак Stop в России

Росстандарт: закон о кириллице не отменит дорожный знак Stop
Игорь Маслов/РИА «Новости»

Исключать дорожные знаки с использованием латиницы, такие как Stop, WC, Danger, P и Customs в России не планируется, несмотря на закон о кириллице. Об этом РИА Новости рассказали в Росстандарте.

В ведомстве напомнили, что Россия исполняет Конвенцию о дорожных знаках и сигналах и дополняющее ее Европейское соглашение, которые заложили международные стандарты и единообразие дорожных знаков. Если вопрос будет вынесен на обсуждение, его могут рассмотреть только при участии Минтранса России и МВД.

С 1 марта в России вступил в силу закон, согласно которому вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова при этом не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что в общественном пространстве России необходимо использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов.

В феврале глава юридического департамента Kokoc Group Дарья Балич заявила, что новые ограничения к использованию иностранных слов в публичном пространстве в первую очередь затронут всю информацию для потребителей, в том числе вывески, сайты и навигацию. По ее словам, при этом ранее зарегистрированные бренды менять не потребуется.

Ранее Путин заявил о необоснованном использовании латиницы в рекламе.

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