Путин заявил о необоснованном использовании латиницы в рекламе

Президент России Владимир Путин заявил, что латиница на рекламных вывесках в стране часто используется необоснованно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся, даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну, вот, эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас, в Москве, достаточно, причем иногда необоснованно», — сказал Путин в ходе заседания совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

В июне прошлого года Путин заявил, что в общественном пространстве России необходимо использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов.

Российский лидер подчеркнул, что принципиально важно последовательно избавляться от «вульгарных и механических» иностранных заимствований в русском языке. Путин указал, что подобные словообразования не только не обогащают русскую речь, но напротив, «засоряют и коверкают русский язык».

Ранее россиян предупредили о штрафах за нарушение закона о защите русского языка.