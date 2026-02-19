Россиян предупредили о штрафах за нарушение закона о защите русского языка

Новые ограничения к использованию иностранных слов в публичном пространстве, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года, в первую очередь затронут всю информацию для потребителей, в том числе вывески, сайты и навигацию. При этом ранее зарегистрированные бренды менять не потребуется. Об этом «Известиям» рассказала глава юридического департамента Kokoc Group Дарья Балич.

Специалист объяснила, что компании в России обязаны будут указывать всю информацию о себе, которая поможет потребителям ориентироваться, только на кириллице. На русском языке должны быть режим работы, профиль деятельности, условия обслуживания и другое. Иностранные термины, такие как coffee shop или self-service, необходимо будет переводить или заменять на русскоязычные аналоги.

По словам эксперта, такие нормы будут регулировать только информирование потребителей, а не рекламу. Требования не будут распространяться на уже зарегистрированные товарные знаки, фирменные наименования и коммерческие обозначения.

При этом для девелоперов будут введены отдельные правила: названия строящихся жилых комплексов (ЖК) в рекламе должны быть указаны исключительно на кириллице. Такое требование затронет только те объекты, которые будут введены в эксплуатацию после вступления закона в силу. Кроме того, правила также распространяются на сайты компаний в Сети.

Специалист предупредила, что соблюдение новых норм будут отслеживать ФАС, Роспотребнадзор и Роскомнадзор. За нарушение предусмотрены штрафы по ст. 14.8 КоАП РФ размером от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Более строгие наказания предусмотрены за использование иностранных слов в названиях ЖК. В этом данном случае компании может быть назначен штраф суммой до 500 тысяч рублей.

Балич посоветовала организациям заранее назначить ответственных сотрудников, которые будут проверять все информационные носители на соответствие новому закону.

Ранее в Госдуме рассказали о новых законах, которые изменят жизнь россиян с марта.