В Новосибирске будут судить юношу за поджог бензоколонки на заправке

СК РФ: юноша из Новосибирска предстанет перед судом за теракт на автозаправке

В Новосибирске будут судить 17-летнего юношу, обвиняемого в совершении преступления террористической направленности. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, молодой человек переписывался в мессенджере с анонимным пользователем, убедившим его совершить теракт. В результате в феврале текущего года несовершеннолетний поджег бензоколонку на автозаправке, расположенной на улице Военной в Новосибирске. Для этого юноша использовал легковоспламеняющуюся жидкость.

«Возгорание было локализовано сотрудниками заправочной станции, никто не пострадал», — подчеркивается в заявлении.

На фоне произошедшего было начато расследование, в отношении поджигателя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Силовики оперативно задержали молодого человека, суд отправил его в СИЗО.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СК.

Там добавили, что сейчас сотрудники пытаются установить личности заказчиков теракта.

13 июля в Следственном комитете РФ заявили, что в Татарстане перед судом предстанут трое молодых людей, обвиняемых в поджоге железнодорожного оборудования. Фигуранты совершили преступление в августе 2025 года, действуя по указанию куратора.

Ранее в Московской области задержали поджигателя четырех релейных шкафов на железной дороге.