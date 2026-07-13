Троих подростков из Татарстана будут судить за диверсии и теракт

В Татарстане подростки совершили поджог на железной дороге за вознаграждение

В Татарстане перед судом предстанут трое молодых людей, обвиняемых в поджоге железнодорожного оборудования, сообщает СУ СКР по республике.

По версии следствия, в августе 2025 года они, действуя по указанию куратора, использовали горючие материалы и повредили объекты, обеспечивавшие движение поездов, на участке пути возле Лениногорска.

Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали подозреваемых сразу после совершения преступления. За выполненное задание им обещали 24 тыс. рублей, однако деньги они не получили.

По ходатайству следствия суд отправил фигурантов под стражу. Им вменяют террористическом акт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), содействие террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ), диверсию (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и содействие диверсионной деятельности (ч. 2 ст. 281.1 УК РФ).

К настоящему времени уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Следствие продолжает устанавливать заказчиков и других возможных участников преступления.

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