Полиция задержала поджигателя релейных шкафов в Московском регионе

Полиция задержала поджигателя четырех релейных шкафов на Московской железной дороге (МЖД). Об этом сообщается на сайте транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).

По информации ведомства, сотрудники УТ МВД России по ЦФО совместно с УФСБ по Москве и Московской области задержали безработного уроженца Архангельской области 2004 года рождения. По данным следствия, неизвестный через мессенджер предложил ему за деньги совершать поджоги, после чего фигурант по присланным координатам поджег в общей сложности четыре релейных шкафа на Рижском направлении МЖД, в том числе два на 39-м километре перегона станций Миитовская и Снегири в Истре.

Возбужденные уголовные дела по статьям о покушении на преступление и террористическом акте объединены в одно производство. Фигурант заключен под стражу.

3 июля Хабаровский краевой суд приговорил 20-летнюю местную жительницу к 14 годам колонии за поджог релейных шкафов на железнодорожных путях. По данным следствия, девушка совершала диверсии в период с мая по июнь 2025 года. За одну из них неустановленный куратор пообещал заплатить ей 35 тысяч рублей. Для этого она приехала на станцию Красная речка, залила в два релейных шкафа через вентиляционное отверстие бензин с пенопластом, после чего подожгла оборудование.

Ранее в Санкт-Петербурге напуганный угрозами подросток поджег релейный шкаф.