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Общество

В Киеве протестуют против подорожания проезда в общественном транспорте

В Киеве начались протесты из-за роста цен на проезд в общественном транспорте
Telegram-канал Политика Страны

В Киеве граждане вышли на протест из-за повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал INSIDER UA.

Люди собрались у Киевской городской государственной администрации. Они требуют отменить новые тарифы и ввести мораторий на повышение цен.

Отмечается, что уже 15 июля стоимость поездки в киевском метро вырастет до 30 грн (51 рубль), а часть маршруток повысит стоимость проезда до 25 грн (43 рубля).

В марте украинские СМИ писали, что на Украине произошел резкий рост цен на продукты. Так, цена гречки за 1 кг гречки выросла с 33,02 гривны до 52,46 гривны (с $0,7 до $1,1), за 1 кг яблок — с 31,46 до 45,78 гривны (с $0,7 до $1), за 1 кг помидоров — с 123,91 гривны до 167,42 гривны (с $2,7 до $3,7). Также подорожали говядина и курица — до 404,3 гривны ($9,1) и до 138 гривен ($3,1) за один кг соответственно.

11 июля стало известно, что Национальный банк Украины из-за инфляции ввел в обращение новые банкноты номиналом 2 тыс. гривен.

Ранее «Укрэнерго» предложила поднять цену передачи электроэнергии из-за слабой гривны.

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