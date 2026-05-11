На Украине хотят снова повысить цену передачи электроэнергии

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» официально предложила регулятору повысить тарифы на передачу электроэнергии и оперативно-технологическое управление энергосистемой на 2026 год из-за роста курса иностранных валют по отношению к гривне. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В компании пояснили, что укрепление доллара и евро создает дополнительную финансовую нагрузку на «Укрэнерго», особенно в части выполнения специальных обязательств перед «зеленой» генерацией, цена которой фиксируется в евро.

Согласно новым расчетам, прогнозный объем отпуска электроэнергии снижается на 9,5%, а объем ее передачи — на 5,5%. Это, как подчеркивают в компании, напрямую влияет на объем тарифных поступлений, за счет которых должны покрываться другие статьи расходов оператора, и увеличивает средневзвешенную цену электроэнергии для последующих расчетов «Укрэнерго» с другими участниками рынка.

Это не первое повышение тарифов на распределение электроэнергии на Украине. Эксперты уже предупреждали, что такие меры чреваты сокращением производства, остановкой предприятий, потерей рабочих мест, а также уменьшением налоговых и валютных поступлений в бюджет.

