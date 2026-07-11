Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

На Украины из-за инфляции выпустили новые гривны

Нацбанк Украины представил банкноты в две тысячи гривен
НБУ

Национальный банк Украины вводит в обращение новые банкноты номиналом 2 тыс. гривен. Информация об этом опубликована на сайте украинского регулятора.

Уточняется, что на новой купюре изображен украинский поэт и диссидент Василий Стус и она имеет 20 современных элементов защиты.

Глава Нацбанка Андрей Пышный напомнил, что до этого наивысшей в обороте Украины была банкнота в 1 тыс. гривен, выпущенная в 2019 году. Появление новой купюры, по его словам, обусловлено инфляцией, «оптимизацией наличного обращения и логистических процессов», а также призвано сократить затраты на транспортировку, обслуживание и хранение наличных денег.

По информации Нацбанка Украины в 2026 году из-за инфляции цены в стране и выросли вдвое в сравнении с 2019 годом. Также за учетный период вырос официальный курс гривны по отношению к доллару. Так, на сегодняшний день стоимость $100 составляет более 4 100 гривен (более 7 тыс.рублей), что «превышает новый номинал в 2 000 гривен», уточнил Пышный.

В декабре прошлого года комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект о переименовании на Украине копейки в «шаг», чтобы избавиться от советского наследия.

Ранее на Украине обвинили копейку в невозможности разрыва связей с Москвой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как завершить рабочий день без стресса и переключиться на отдых. Проверили на себе 6 ритуалов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!