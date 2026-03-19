СМИ сообщают о резком росте цен на продукты на Украине

На фоне событий на Ближнем Востоке на Украине отмечают резкий рост цен на продукты. Об этом сообщает украинское издание «Новости.Live».

Отмечается, что цена гречки за 1 кг гречки выросла с 33,02 гривны до 52,46 гривны (с $0,7 до $1,1), за 1 кг яблок — с 31,46 до 45,78 гривны (с $0,7 до $1), за 1 кг помидоров — с 123,91 гривны до 167,42 гривны (с $2,7 до $3,7). Также подорожали говядина и курица — до 404,3 гривны ($9,1) и до 138 гривен ($3,1) за один кг соответственно.

Авторы публикации пишут, что рост цен стал результатом эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, как и весь мир, переживает последствия дестабилизации мировых энергетических рынков в результате ударов по Ирану.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее на Западе объяснили осторожное отношение РФ к выгоде от войны в Иране.

 
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
