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Общество

Появились кадры задержания вооруженного мужчины у здания Капитолия

CNN опубликовал кадры задержания мужчины с оружием у здания Капитолия США
CNN

Появились кадры задержания вооруженного мужчины, которого остановили недалеко от здания конгресса США. Кадры опубликовал канал CNN.

На видео несколько полицейских окружили внедорожник, в салоне которого находились мужчина и собака. Из машины вышел мужчина с поднятыми над головой руками, затем полицейские задержали мужчину.

Полиция задержала мужчину на машине у северного блокпоста недалеко от здания Капитолия. По информации источника, мужчина был вооружен, а пронос оружия на территорию Конгресса запрещен.

Личность задержанного пока не установлена. Северный блокпост временно закрыт на время проведения расследования.

До этого американские полицейские арестовали американца, гулявшего в бронежилете и с целым арсеналом оружия недалеко от гольф-клуба президента Дональда Трампа.

Ранее в Израиле заявили о подготовке Ираном покушения на Трампа.

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