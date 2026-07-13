Появились кадры задержания вооруженного мужчины у здания Капитолия

CNN опубликовал кадры задержания мужчины с оружием у здания Капитолия США

Появились кадры задержания вооруженного мужчины, которого остановили недалеко от здания конгресса США. Кадры опубликовал канал CNN.

На видео несколько полицейских окружили внедорожник, в салоне которого находились мужчина и собака. Из машины вышел мужчина с поднятыми над головой руками, затем полицейские задержали мужчину.

Полиция задержала мужчину на машине у северного блокпоста недалеко от здания Капитолия. По информации источника, мужчина был вооружен, а пронос оружия на территорию Конгресса запрещен.

Личность задержанного пока не установлена. Северный блокпост временно закрыт на время проведения расследования.

До этого американские полицейские арестовали американца, гулявшего в бронежилете и с целым арсеналом оружия недалеко от гольф-клуба президента Дональда Трампа.

Ранее в Израиле заявили о подготовке Ираном покушения на Трампа.