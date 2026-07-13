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Политика

Полицейские закрыли блокпост у здания конгресса из-за вооруженного мужчины

Полицейские задержали вооруженного мужчину у здания конгресса США
Carlos Barria/Reuters

Полицейские закрыли один из блокпостов у здания конгресса США из-за вооруженного мужчины. Об этом сообщила полиция Капитолия, передает РИА Новости.

Неизвестного задержали у северного блокпоста Капитолия, он был на машине и имел при себе огнестрельное оружие. На время расследования инцидента северный блокпост закрыли.

По информации полиции, следователи устанавливают личность подозреваемого и выясняют причины, по которым он направлялся к зданию конгресса.

Ранее полиция арестовала американца, гулявшего в бронежилете и с арсеналом оружия недалеко от гольф-клуба президента США Дональда Трампа в элитном районе Лос-Анджелеса. Выяснилось, что мужчина проходил обвиняемым по нескольким статьям, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Он рассказал, что незадолго до того, как его задержали, он стрелял в воздух, чтобы «выплеснуть свою злость».

Ранее Трамп рассказал, как покушение повлияло на его жизнь.

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