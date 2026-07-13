В Израиле заявили о подготовке Ираном покушения на Трампа

Иран якобы планировал покушение на президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщил израильский «12-й канал».

По информации журналистов, о подобных планах стало известно из перехваченных переговоров по иранским каналам. Согласно этим сведениям, Тегеран якобы рассматривал визит американского лидера в столицу Турции как уникальную возможность.

Из материала следует, что информация о возможном покушении повлияла на решение о замене президентского самолета. Так, Трамп покинул саммит на старом Air Force One, а не на новом лайнере, подаренном Катаром. При этом глава Белого дома поднялся на борт до того, как его успели заснять на трапе журналисты. Телеканал указал, что это стало отступлением от стандартного протокола.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что США посчитали надуманной угрозу жизни Трампа со стороны Ирана. Однако, как отметило издание, этих сведений на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке оказалось достаточно, чтобы глава Белого дома сменил лайнер, поскольку новый борт был недостаточно оснащен с точки зрения безопасности.

Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой нового покушения.