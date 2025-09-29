Дело об уклонении от обязанностей иноагента заведено на журналистку Ларину

СК РФ завел дело об уклонении от обязанностей иноагента на журналистку Ларину

Уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента возбуждено в отношении российской журналистки Оксаны Баршевой (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Москве в Telegram-канале.

Отмечается, что не позднее марта текущего года в нарушение порядка деятельности иноагента журналистка не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством России.

В настоящее время следствием рассматривается вопрос об объявлении Баршевой в международный розыск, уточнили в ведомстве.

Ларина (настоящее имя — Оксана Баршева) в марте 2014 года высказалась против вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Весной 2019 года покинула Россию. В настоящее время проживает в Португалии. В сентябре 2023 года журналистка была включена в реестр иностранных агентов Минюстом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Ларина заявила о поддержке Украины.