Журналистку-иноагента Ксению Ларину объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину
Анатолий Струнин/ТАСС

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск журналистку Ксению Ларину (настоящее имя Оксана Баршева (признана в РФ иностранным агентом) — прим. ред.) по уголовной статье. Об этом сообщается в базе ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке.

По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.

Незадолго до этого прокуратура Москвы потребовала возбудить против журналистки уголовное дело за призывы к терактам.

Ларина в марте 2014 года высказалась против вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Весной 2019 года она покинула Россию. В настоящее время журналистка проживает в Португалии. В сентябре 2023 года она была включена в реестр иностранных агентов Минюстом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее журналистку Лученко заочно арестовали.

