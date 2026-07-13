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Общество

В Кремле ответили на вопрос о судоходстве в Азовском море

Песков переадресовал вопрос о судоходстве в Азовском море в Минтранс РФ
Roman Naumov/Global Look Press

Рассмотрение всех вопросов, связанных с судоходством в Азовском море, является прерогативой российского Минтранса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Его попросили прокомментировать недавнюю публикацию агентства Reuters о том, что из-за атак украинских беспилотников судоходство в акватории Азовского моря якобы частично приостановлено. В материале утверждалось, что эта мера сказалась на перевозках зерна и спровоцировала подорожание пшеницы.

Песков переадресовал этот вопрос в министерство транспорта, которое контролирует судоходство в России.

При этом он заверил, что президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ «получает всю информацию» о ходе событий, связанных с проведением специальной военной операции (СВО) и «принимает соответствующие решения». По словам представителя Кремля, все «аспекты, которые связаны с СВО, естественно, находятся в поле внимания» главы государства.

Массированная атака дронов ВСУ на Азовский район началась в ночь на 10 июля. Удары были нанесены по объектам хранения нефтепродуктов и морскому порту, спровоцировав возгорания. В течение последующего дня над акваторией Азовского моря было сбито еще несколько БПЛА. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что в результате ударов беспилотников поврежден танкер.

Ранее ВСУ повредили резервуар для хранения зерна в Курской области.

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