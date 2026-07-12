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Армия

Вражеский БПЛА поджег танкер в Ростовской области

Губернатор Слюсарь: танкер поврежден при атаке ВСУ в Ростовской области
Владимир Астапкович/РИА Новости

Танкер получил повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По информации чиновника, танкер попал под удар во время захода в Азово-Черноморский морской канал. На судне возник пожар, который был быстро локализован. Слюсарь добавил, что танкер был пустой, поэтому угрозы разлива нефтепродуктов нет. Он уточнил, что пострадавших нет.

Губернатор сообщил, что всего за ночь в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более двух десятков БПЛА. Удару противника подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района области — Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, и Таганрогский залив.

10 июля российские силовики предотвратили попытку проведения теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный» в Ростовской области. Как стало известно, украинские спецслужбы планировали провести операцию при помощи роя беспилотников c системой автоматического донаведения на цель. Отмечается, что у каждого украинского беспилотника, используемого в операции, была своя цветовая индикация. Также был отмечен квадрат, который являлся целевым.

Ранее в ФСБ заявили о срыве попытки совершения Киевом и Западом беспрецедентных терактов в РФ.

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