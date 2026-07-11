ВСУ повредили резервуар для хранения зерна в Курской области

Резервуар для хранения зерна поврежден в результате атаки ВСУ на город Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

По его данным, в результате атак была повреждена крыша резервуара. Никто не пострадал, уточнил губернатор

Он также рассказал, что за сутки Вооруженные силы Украины атаковали регион 16 раз беспилотниками со взрывными устройствами и применили 145 раз артиллерию по отселенным районам.

Российские системы ПВО сбили 96 украинских дронов, уточнил Хинштейн.

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