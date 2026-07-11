Более 40 БПЛА атаковали Россию

Силы ПВО за 12 часов сбили 41 дрон над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над шестью регионами страны, Азовским и Черным морями 41 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

На этой неделе ВСУ вновь атаковали беспилотниками два танкера в Таганрогском заливе. По данным властей Ростовской области, суда получили механические повреждения, а экипажи были эвакуированы.

Под ударом также оказались Тверская область и Ставропольский край, где произошли возгорания на нефтяном резервуаре и промышленном объекте. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, реакцией России на удары по танкерам остается продолжение СВО.

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