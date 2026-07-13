«Радиостанция Судного дня» ожила на фоне новостей из Киева о перестановке во власти

В эфир УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», вышла новая шифровка. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Сообщение было передано в понедельник, 13 июля, в 10:52 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «Мнемоника» — это техника, облегчающая запоминание информации путем создания связей и ассоциаций. Что хотели сказать авторы радиостанции этой шифровкой, доподлинно неизвестно.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Сообщения таинственной радиостанции УВБ-76 вызывают опасения на Западе. Как заметил британский таблоид Express, активность станции, как правило, фиксируется в периоды обострения международной напряженности. В частности, новое сообщение прозвучало на фоне новостей из Киева. Накануне президент Украины Владимир Зеленский решился на перестановку во власти, объяснив это «сменой политической стратегии». Он объявил о желании отправить в отставку премьер-министра страны Юлию Свириденко вместе со всем кабинетом министров.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».