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Общество

Экс-главе Южной Кореи дали два года тюрьмы за бесплатные соцопросы

Yonhap: экс-президента Южной Кореи осудили за бесплатное получение соцопросов
Kim Hong-Ji/Reuters

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к двум годам тюремного заключения по делу о нарушении закона о финансировании политических кампаний. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на решение Центрального окружного суда Сеула.

Суд признал экс-главу государства частично виновным в нарушении Закона о политических фондах за проведение 58 бесплатных опросов общественного мнения стоимостью 270 млн вон ($180,1 тыс.) через посредника по имени Мён Тхэ Гюн.

По данным следствия, Юн Сок Ёль и его супруга Ким Кон Хи получали опросы от Мёна с апреля 2021 по март 2022 года. Прокуратура утверждала, что в обмен на услуги экс-президент обещал поддержать выдвижение бывшего депутата Ким Ён Сон кандидатом от правящей партии на довыборах в парламент.

Мён Тхэ Гюн приговорен к 1,5 годам тюрьмы. Прокуратура требовала для Юна четыре года, для Мёна — три.

Супруга экс-главы государства Ким Кон Хи в апреле была оправдана по аналогичному делу: в ее случае суд решил, что она не могла извлечь выгоду из получения соцопросов, поскольку Мён предоставлял их и другим лицам. Это решение было обжаловано прокуратурой.

Для экс-президента это уже не первый приговор: в феврале он получил пожизненный срок за организацию мятежа во время неудачной попытки ввести военное положение в 2024 году, а потом был осужден на 30 лет тюрьмы за запуск дрона в сторону КНДР.

Ранее южнокорейский чиновник назвал размер выделяемой Сеулом Киеву гуманитарной помощи.

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