Южнокорейский чиновник назвал размер выделяемой Сеулом Киеву гуманитарной помощи

Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь в размере $100 млн, заявил советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Ви Сон Лак, выступая в ходе брифинга об итогах первого дня участия президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в саммите НАТО в Анкаре, отметил, что такой шаг продемонстрировал приверженность Сеула делу содействия миру и безопасности. Он добавил, что страна присоединится к международным усилиям по восстановлению мира на Украине.

При этом высокопоставленный чиновник администрации президента на условиях анонимности рассказал, что в обещанную помощь не будет входить поставка оружия. Он подчеркнул, что позиция Южной Кореи по непредоставлению Киеву оружия остается неизменной.

26 мая глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что Украину нужно восстанавливать по образцу Южной Кореи после Корейской войны.

Ранее Южная Корея вошла в число мировых лидеров по поставкам оружия.