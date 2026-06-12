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Политика

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 30 годам тюрьмы

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 30 годам за отправку дронов в Пхеньян
The Presidential Office/Reuters

Суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к 30 годам лишения свободы по делу об отправке БПЛА на территорию КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как говорится в публикации, Юн Сок Ёль приказал направить боевые беспилотники в воздушное пространство Пхеньяна. Прокуратура считает, что это было сделано, чтобы создать предлог для введения военного положения в 2024 году.

В феврале суд в Южной Корее приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в руководстве мятежом в декабре 2024 года.

Политик занимал свой пост с 2022 по 2025 годы. 14 декабря 2024 года Юн Сок Ёля отстранили от должности в результате импичмента после того, как он ввел военное положение и направил войска в Национальное собрание, чтобы помешать законодателям проголосовать за отмену военного положения. Также сообщалось, что президент приказал задержать спикера парламента и лидеров правящей и оппозиционных партий.

В январе 2025 года Юн Сок Ёля арестовали и заключили под стражу по обвинению в мятеже, а в апреле 2025 года Конституционный суд подтвердил его импичмент.

Ранее экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам лишения свободы.

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