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Россияне рассказали, в каком возрасте начинается старость

ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается после 70 лет
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, 25% респондентов относят наступление старости к возрасту старше 70 лет. Для сравнения, в 2017 году такого мнения придерживались 18% опрошенных. По оценке аналитиков, это говорит о том, что представления россиян о возрасте постепенно меняются, а границы старости смещаются.

Исследование также показало, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще считают, что старость начинается после 70 лет, связывая ее не столько с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности, потерей самостоятельности и одиночеством.

Опрос был проведен среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

До этого сообщалось, что больше всего россияне в старости боятся лишиться ясности ума, потерять память и самостоятельность.

Ранее россиянам рассказали, как самому обеспечить себе достойную пенсию.

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