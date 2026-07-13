Россияне рассказали, в каком возрасте начинается старость

ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается после 70 лет

Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, 25% респондентов относят наступление старости к возрасту старше 70 лет. Для сравнения, в 2017 году такого мнения придерживались 18% опрошенных. По оценке аналитиков, это говорит о том, что представления россиян о возрасте постепенно меняются, а границы старости смещаются.

Исследование также показало, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще считают, что старость начинается после 70 лет, связывая ее не столько с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности, потерей самостоятельности и одиночеством.

Опрос был проведен среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

До этого сообщалось, что больше всего россияне в старости боятся лишиться ясности ума, потерять память и самостоятельность.

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