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Посольство РФ призвало учитывать риски при поездках в недружественные страны

В посольстве РФ призвали соотечественников оценить риски при поездках за границу
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, планирующим поездки за границу, особенно в недружественные страны, следует заранее оценивать возможные риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России во Франции на фоне взрыва в Монако.

«Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски», — подчеркнули в дипмиссии.

По словам представителей посольства, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом. Дипломаты также отметили, что в нынешней международной обстановке рассчитывать на сохранение привычного уровня безопасности и комфорта при поездках за границу было бы опрометчиво.

29 июня украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако. Кроме того, травмы получили еще два человека. Издание Nice-Matin писало, что Ермолаев вышел из комы, а состояние бизнесмена «обнадеживающее». Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская, ее Интерпол объявил в международный розыск.

Тело Березовской обнаружили вечером 6 июля под Киевом.

Ранее экс-советник генерального прокурора Украины рассказал о роли Зеленского в покушении на Ермолаева.

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