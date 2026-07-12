Власти Венесуэлы сообщили об увеличении числа жертв землетрясений

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4490 человек. Это следует из сводки спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

Также, согласно информации Родригес, повреждены 856 зданий, 190 из них полностью обрушились, зарегистрировано 1202 афтершока. В ликвидации последствий случившегося задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2422 спасателя из других стран.

12 июля в пресс-службе МЧС России рассказали, что Венесуэле предано 22 тонны гуманитарной помощи. Как уточнили в ведомстве, жители республики получат продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости. Кроме того, российской стороной в Венесуэлу доставлен аэромобильный госпиталь министерства здравоохранения РФ с необходимым оборудованием и специалистами. Они будут оказывать помощь пострадавшему населению.

Также воскресенье сообщалось, что второй самолет с гуманитарной помощью из России уже прибыл в страну.

24 июня на территории Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Эпицентры природных катаклизмов располагались в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. В результате подземных толчков пострадали тысячи человек.

Ранее в Венесуэле подсчитали, сколько человек лишились дома из-за недавних землетрясений.