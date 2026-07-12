В Венесуэлу прилетел российский самолет с гумпомощью для пострадавших

РИА Новости: самолет с 25 тоннами гумпомощи из России прибыл в Венесуэлу

Второй самолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Венесуэлу, пострадавшую в результате мощных землетрясений. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, воздушное судно доставило 25 тонн груза в Боливарианскую Республику. Речь идет о товарах, предназначенных для пострадавших в результате природного катаклизма.

«Самолет в аэропорту встречали министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров», — отмечается в материале.

В публикации утверждается, что первый самолет с 10 тоннами гуманитарной помощи из России прибыл в Венесуэлу накануне. Он доставил продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости.

24 июня на территории Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Эпицентры природных катаклизмов располагались в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. В результате подземных толчков пострадали тысячи человек. Около 3,9 тыс. жителей спасти не удалось.

Ранее в Венесуэле подсчитали, сколько человек лишились дома из-за недавних землетрясений.