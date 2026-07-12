В Минтрансе рассказали о десятках рейсов, задержанных в Москве из-за непогоды

Минтранс: вылет 47 рейсов из столичных аэропортов задержан более чем на 2 часа

В аэропортах Москвы задержаны 47 рейсов более чем на два часа. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«С начала суток аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне сложных метеоусловий (гроза) и периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства обслужили более 900 рейсов. На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолета», — говорится в сообщении.

Службы воздушных гаваней столицы работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал, подчеркнули в ведомстве. Обстановка в терминалах спокойная, на месте работает Ространснадзор, добавили в Минтрансе.

Циклон «Бернадетт», обрушившийся на Калининградскую область в ночь на 8 июля, сместился в регионы Центральной России. Вечером 11 июля Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень с крупным градом. Непогода продолжила бушевать в Московском регионе и на следующий день. Желтый уровень погодной опасности продлен до вечера.

Кроме того, с раннего утра Москву пытаются атаковать украинские беспилотники. На фоне этого в авиагаванях периодически вводятся ограничения.

Ранее россиянам рассказали, что делать при задержке рейса.