Средства ПВО уничтожили еще два дрона ВСУ на подлете к Москве

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожены еще несколько беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» мэр города Сергей Собянин.

«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого глава города сообщил, что ВСУ течение последних суток выпустили около 300 дронов в сторону российской столицы. По словам Собянина, непосредственно на подлете к Москве были перехвачены 45 беспилотников.

В ночь с 11 на 12 июля над территорией России перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА самолетного типа. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей. Остальные беспилотники были ликвидированы в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе и 13 областях. Среди них — Липецкая, Ростовская, Брянская, Ульяновская, Калужская, Тульская, Смоленская, Орловская, Белгородская, Самарская, Воронежская, Курская и Саратовская.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.