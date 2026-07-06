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Общество

Жители Санкт-Петербурга заметили смерч

В Санкт-Петербурге жители стали свидетелями смерча

В Санкт-Петербурге, в частности, над Васильевским островом и в Приморском районе, заметили смерч. Об этом пишет РИА Новости.

Жители Северной столицы публикуют видео из Приморского района города, с Васильевского острова и из района Кораблестроителей, где застали стихию.

«Как передает корреспондент РИА Новости, во Фрунзенском районе Петербурга сейчас светит солнце. Недавно здесь прошел небольшой дождь. Погода в городе в понедельник переменчивая — то светит солнце, то идет дождь», — сказано в материале.

В МЧС по городу предупредили об ухудшении погоды: ожидаются дожди и ливни, гроза, а также порывистый ветер.

До этого спасатель, командир поисково-спасательного отряда «Партизан» Алексей Манаев рассказал, как вести себя во время смерча. Так, при его приближении важно как можно скорее спрятаться в укрытие — в подвал, погреб или убежище. Тем, кого стихия застала в квартире, спасатель посоветовал отойти от окон, на улице или в автомобиле — лечь в канаву или другое углубление, плотно прижавшись к земле и закрыв голову руками. Специалист также призвал не пытаться уехать от смерча на автомобиле, потому что это может привести к трагическим последствиям.

Ранее стало известно, что на Урале унесенный смерчем пес вернулся домой спустя неделю.

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