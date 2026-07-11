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Общество

В Ленобласти сотни электриков работают над возвращением света в дома жителей

В Ленобласти из-за грозы возникли проблемы со светом
Россети Ленэнерго

На Ленобласть обрушился грозовой фронт с ливнями и шквалистым ветром, сообщает в Telegram-канале компания «Россети Ленэнерго».

В посте говорится, что из-за ухудшения погоды ее специалисты перешли на особый режим работы. Они круглосуточно устраняют нарушения на линиях электропередачи. В ремонтных работах участвуют 16 бригад, в составе которых 253 энергетика и 117 единиц спецтехники. Кроме того, подготовлены резервные источники электроснабжения на случай отключения от сети значимых соцобъектов и объектов жизнеобеспечения.

В компании напомнили жителям области, что нельзя приближаться к оборванным проводам ЛЭП (линий электропередачи) ближе, чем на восемь метров, и запрещено пытаться самостоятельно наладить подачу электричества. О проблемах со светом граждане могут заявить по номеру 8-800-220-0-220.

Начальник центра управления сетями «Россети Ленэнерго» Илья Кравченко рассказал, что после прохождения грозового фронта ситуация в области под контролем. Число специалистов в ремонтных бригадах увеличили до 300.

Ранее «Газета.Ru» показала Москву во время мощного ливня с грозой.

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