Ураган в Москве повалил полсотни деревьев

Полсотни деревьев упали в субботу в Москве во время урагана, 11 из них повредили автомобили. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный департамент природопользования.

По данным городских служб, при этом никто не пострадал, специалисты ликвидировали последствия непогоды.

11 июля на столицу обрушился ливень с градом.

Из-за мощного дождя и ветра на территории «Винзавода» обвалилась крыша.

На станции метро «Трубная» дождевая вода залила вестибюль.

Как сообщал Telegram-канал Baza, молния ударила в двух молодых людей на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе, их госпитализировали.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в Москве в эти выходные ожидается суперциклон, который принесет в город аномальные ливни.

Ранее москвичам посоветовали пока не ждать комфортного лета.