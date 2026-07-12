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Общество

На улицах Стамбула заметили скорпионов

В сети появились фото и видео со скорпионами на улицах Стамбула
CeePix/Shutterstock/FOTODOM

В некоторых кварталах района Шишли в европейской части Стамбула заметили скорпионов. Об этом сообщает портал Denge+ в соцсети X.

В посте говорится, что местные жители делятся кадрами и видео с членистоногими на улицах, тротуарах и около жилых домов.

Прошлым летом ядовитый скорпион попал в багаж к семье из Санкт-Петербурга во время отпуска и укусил 10-летнюю девочку. Мать ребенка рассказала, что семья вернулась на родину после отдыха в Средней Азии. По всей видимости, скорпион попал вещи к ее дочери еще в Таджикистане, а когда девочка разбирала их дома в Петербурге, выполз и ужалил ее.

Девочка поняла, что ее кто-то укусил. Она прибежала за помощью к матери. Женщина вызвала скорую помощь, на которой ребенка доставили в больницу. Там врачи поставили пострадавшей школьнице капельницу и дали успокоительные. После этого самочувствие девочки улучшилось, вскоре медики разрешили ей выписаться из больницы и вернуться домой.

Ранее в Британии откопали останки гигантского скорпиона, жившего там 415 млн лет назад.

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