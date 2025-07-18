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Скорпион, которого семья случайно привезла из отпуска, ужалил 10-летнюю девочку

В Петербурге девочка пострадала от укуса скорпиона, привезенного из отпуска
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CeePix/Shutterstock/FOTODOM

Ядовитый скорпион попал в багаж к семье из Санкт-Петербурга во время отпуска и укусил 10-летнюю девочку. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Мать ребенка рассказала, что недавно семья вернулась в Россию после отдыха в Таджикистане. Именно тогда, по всей видимости, скорпион и попал вещи к ее дочери, а когда девочка разбирала их дома в Петербурге, выполз и ужалил ее.

«Собрали все свои вещи. Она [дочь] тоже собрала свой чемодан. Как вернулись, она разложила вещи и выполз этот гость», — пояснила родительница.

Девочка поняла, что ее кто-то укусил, и прибежала за помощью к матери. Она вызвала скорую, на которой ребенка доставили в больницу.

Там школьнице поставили капельницу и дали успокоительные. Сейчас пострадавшая уже чувствует себя хорошо и выписывается из больницы.

Ранее в Удмуртии спасли мальчика, которого в ноги укусили сразу две гадюки.

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