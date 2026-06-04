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Наука

В Британии откопали останки гигантского скорпиона, жившего там 415 млн лет назад

Palaeontology: в Британии нашли останки доисторического скорпиона метровой длины
Franz Anthony

Останки крупнейшего в истории скорпиона длиной более метра обнаружены в британском Норт-Сомерсете. Об этом сообщил ведущий автор исследования доктор Ричи Ховард, сообщается в журнале Palaeontology.

Вид Praearcturus gigas обитал на территории современных Англии и Уэльса 415 млн лет назад. Размер его клешней достигал 16 см. Конкурентов у гиганта практически не было: он охотился на суше на мелких членистоногих, а в воде — на рыбу.

«Этот вид мог вырасти до таких размеров из-за отсутствия других крупных хищников, что позволило ему доминировать в своей среде обитания», — заявил Ховард.

Окаменелости этого вида известны науке более века. Первоначально его приняли за гигантское ракообразное. Лишь в 2015 году находка хорошо сохранившегося скорпиона Eramoscorpius в Канаде помогла подтвердить, что это был скорпион.

Фрагменты окаменелостей, найденные в Норт-Сомерсете, позволяют предположить, что вид мог просуществовать еще 40 миллионов лет, но для окончательных выводов нужны дополнительные находки.

Ранее в средневековом туалете обнаружили неожиданную находку.

 
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