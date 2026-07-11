Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Синоптик Леус: дожди в Москве будут идти еще три дня

Дожди в Москве будут идти еще три дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Грозы с дождями разной интенсивности и продолжительности будут терзать столичный регион еще три дня, а в середине новой недели погода исправится», — написал синоптик.

Леус добавил, что в воскресенье, 12 июля, в Москве будет ощущаться влияние холодной периферии циклона. В городе ожидаются обильные дожди и грозы. Температура воздуха в столице будет на 2-3°C ниже нормы — до +21...+23°C.

Специалист отметил, что в понедельник, 13 июля, в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, местами могут пройти грозы. При этом столбики термометров начнут постепенно расти. В этот день температура воздуха составит до +22...+24°C. Аналогичная ситуация ожидается и во вторник, 14 июля, уточнил синоптик.

По словам Леуса, в среду, 15 июля, «огуречные» дожди прекратятся. В этот день барический максимум разгонит облака, а воздух прогреется до +24...+26°C.

11 июля на Москву обрушился ливень с градом. Несмотря на это, многие горожане продолжили гулять по улицам. На кадрах со столичных улиц люди передвигались перебежками — те, у кого нет зонтов спасались от ливня с помощью дождевиков. Из-за непогоды на территории арт-пространства «Винзавод» у одного из зданий обрушилась крыша.

Ранее на Тайване из-за приближения супертайфуна «Бави» пострадали порядка 87 человек.