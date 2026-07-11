В Москве рухнул неправильно собранный строительный лифт с монтерами

В Москве во время первой эксплуатации упал строительный лифт, один человек не выжил. Об этом сообщает 112 со ссылкой на очевидцев.

Telegram-канал уточняет, что на Большой Очаковской улице лифт рухнул с высоты четвертого-пятого этажа. В это время внутри находились двое монтеров. Один из них получил несовместимые с жизнью травмы, другой попал в больницу.

По предварительной информации, лифт упал из-за неправильно собранной конструкции.

До этого после падения люльки с рабочими на стройке в Башкирии возбудили уголовное дело. Подъемник сорвался на улице Ахметова в Уфе. Двое мужчин получили тяжелые травмы и не выжили.

А в марте этого года в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в шахту лифта в строящемся доме. Они тоже получили несовместимые с жизнью травмы. Инцидент произошел на Украинской улице, когда рабочие убирались на 27-м этаже многоэтажки. При этом работодатель не сообщил о несчастном случае в трудовую инспекцию, ему грозит административное наказание.

Ранее в Москве у крановщицы случился инсульт на высоте 40 м.