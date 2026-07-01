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Общество

Дело завели после падения люльки с рабочими на стройке в Башкирии

В Башкирии завели дело после падения люльки с рабочими на стройке
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Башкирии возбудили дело после инцидента с падением люльки с двумя рабочими на стройке. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ. В данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в Уфе на строительной площадке по улице Ахметова. По предварительным данным, подъемник сорвался вместе с рабочими. Двое мужчин получили тяжелые травмы и не выжили.

До этого в Татарстане экскаваторщика придавило ковшом во время работ в поле. Мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось.

Ранее рабочий упал в шахту лифта на стройке в Уфе и не выжил

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