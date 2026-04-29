Спасская башня в Казани лишилась стрелки часов из-за непогоды

Ветер сорвал стрелку с одного из циферблатов часов на Спасской башне Казанского Кремля. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на отдел маркетинга музея-заповедника «Казанский Кремль».

Инцидент произошел 28 апреля. Стрелка отправлена на реставрацию. Ее планируется установить обратно 30 апреля.

27 апреля в Татарстане действовало штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду: обрывались провода, сносились навесы и деревья. 28 апреля ветер ослаб до 23 метров в секунду.

По информации Гидрометцентра Татарстана, 29 апреля ветреная погода в регионе сохраняется.

28 апреля МЧС России сообщило, что из-за сильного ветра и снегопада в Московской области упало более 1300 деревьев. В результате непогоды пострадали семь человек, в том числе трое подростков. В регионе оказались повреждены 556 автомобилей, было нарушено электроснабжение в 180 населенных пунктах, а также зафиксированы сбои в работе 13 котельных.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет настоящая весна.

 
