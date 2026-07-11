Пожарные потушили складское здание в Раменском

Пожар в складском здании в поселке Родники в Раменском городском округе Московской области потушили. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

«Огонь в складском здании в Раменском ликвидирован, идет ликвидация последствий пожара», — сказано в сообщении ведомства.

О возгорании писал утром 11 июля Telegram-канал 112. По его данным, огонь охватил три тысячи квадратных метров.

До этого сообщалось о взрыве в жилом доме в Нагорном районе Москвы. В огне оказались заблокированы люди. Приехавшие на вызов пожарные эвакуировали 11 человек, в их числе ребенок. По данным Life.ru, в двухкомнатной квартире хранили пиротехнику, она сдетонировала и вызвала пожар. Огонь уничтожил всю квартиру, где располагался очаг возгорания.

Накануне пожар произошел в торговом центре «ТераБит» в Красногорске. Из горящего здания эвакуировали порядка 340 человек. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в ТЦ «Семеновский пассаж» в Москве.