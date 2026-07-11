В многоэтажке на юге Москвы произошел взрыв

Один человек погиб при взрыве в жилом доме на юге Москвы

Взрыв произошел в жилом доме в Москве, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По информации источника, вызов поступил в 3:29. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже дома, расположенного на улице Криворожской в Нагорном районе столицы, затем возник пожар.

В огне оказались заблокированы люди. Приехавшие на вызов пожарные эвакуировали 11 человек, в их числе ребенок.

В свою очередь Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что в двухкомнатной квартире хранили пиротехнику, она сдетонировала и вызвала пожар. Огонь уничтожил всю квартиру, где располагался очаг возгорания. В ней обнаружили одного погибшего.

Пожар ликвидировали спустя 40 минут.

До этого сообщалось о пожаре в административном здании на юге Москвы. Пожарным пришлось эвакуировать 60 человек.

Ранее в городе Каменске-Шахтинском полностью выгорел храм Андрея Первозванного.